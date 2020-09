Nainggolan, l’Inter non esclude la cessione. Ma ora cambiano le condizioni

Radja Nainggolan Lecce-Cagliari

Le ultime sul futuro di Radja Nainggolan che, dopo le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, sembra orientato verso la permanenza all’Inter. Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”, non dà per scontato che il belga rimanga. La sua situazione è piuttosto complessa

IBRIDO – Accantonato il ritorno a Cagliari, Radja Nainggolan sta riflettendo sul proprio futuro. Lo sta facendo anche l’Inter. Il club nerazzurro non considera il belga fuori dal progetto tecnico, anzi. Maggiori dettagli li fornisce Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”: «Non è un errore considerare Nainggolan un doppione di Arturo Vidal (QUI le ultime sul cileno). Non è detto che il belga rimanga all’Inter. Ma non è neppure da considerare fuori dal progetto. La sua situazione è piuttosto ibrida. Una trattativa può riaprirsi a condizioni diverse rispetto all’anno scorso. L’Inter non regalerà Nainggolan pagando il suo ingaggio per una buona parte, come fatto in sinergia col Cagliari. Chi vuole il belga, oggi, dovrà accontentare l’Inter perché Nainggolan fa parte della rosa a tutti gli effetti».