Vidal, Inter aggrappata a Felicevich. C’è un modo per velocizzare trattativa

Arturo Vidal Barcellona

L’affare Vidal sembra fermo ad un palo da qualche giorno. I punti chiave della questione sono ormai chiari. Il Barcellona non vuole accontentare il cileno. Nel frattempo, l’Inter osserva e Conte freme. Il club nerazzurro, però, potrebbe irrompere per accelerare la trattativa. Ecco in che modo

ATTESA – Vidal-Inter sembra solo questione di tempo. Il leitmotiv delle ultime ore non cambia (vedi articolo), ma i tempi tecnici della trattativa si stanno lentamente dilatando. Le direttrici della questione sono piuttosto chiare, e le conferma Luca Marchetti, esperto di calciomercato di “Sky Sport”: «I tempi per chiudere l’affare restano gli stessi, anche perchè la settimana non è ancora finita. C’è da dire che non manca molto per vedere Vidal nerazzurro. Si tratta, però di una trattativa privata tra il Barcellona e il calciatore. Ecco perchè è fondamentale il ruolo di Fernando Felicevich, procuratore anche di Alexis Sanchez. La chiave, come nel discorso Juventus–Suarez, potrebbe essere il pagamento di un indennizzo legato agli eventuali risultati sportivi del cileno. In questo modo, il club nerazzurro potrebbe invogliare i blaugrana a mollare la presa. Al di là dei tempi tecnici, in questo momento ci sentiamo di dire che Vidal sarà un giocatore dell’Inter, anche perchè si sta già discutendo del prossimo contratto del cileno».