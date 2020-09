Giulini: “Nainggolan resta all’Inter. Impossibile riportarlo a Cagliari”

Giulini Nainggolan Cagliari

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine dell’incontro con la dirigenza dell’Inter per discutere del futuro di Radja Nainggolan (vedi articolo)

NUOVA RISORSA? – Giù il sipario sul futuro di Radja Nainggolan: resta all’Inter, almeno per questa stagione. L’ha confermato il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ai microfoni di “Sky Sport”, a margine dell’incontro con la dirigenza nerazzurra: “L’Incontro con l’Inter per Nainggolan non è andato bene. Impossibile riportarlo da noi. Lo vogliono tenere. Radja resta a Milano. Nahitan Nandez? Non lo abbiamo mai offerto a nessuno“.

Fonte: Sky Sport