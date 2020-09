Dier: “Eriksen? All’Inter si sta ambientando. Ha passato un periodo difficile”

L’ex compagno di Eriksen al Tottenham, Eric Dier, ha commentato il passaggio dell’amico danese all’Inter, a gennaio, e le sue difficoltà di ambientamento con la nuova maglia

FIDUCIA – Christian Eriksen non smette mai di far parlare di sé. Stavolta ci ha pensato Eric Dier, suo ex collega al Tottenham e grande amico. Il Daily Star, quotidiano britannico, ha riportato le sue parole: “Eriksen è un mio grande amico e parliamo spesso. Avevamo un grande rapporto al Tottenham ed è un grande calciatore con molta qualità. Inter? Quando ti trasferisci in un nuovo club, in un paese diverso, è sempre difficile. Tra l’altro c’è stato anche il discorso coronavirus, che ha avuto un impatto considerevole sulla sua situazione. È stato un periodo molto difficile per Eriksen. In ogni caso, mi ha detto che si sta ambientando (all’Inter) e si sta trovando bene“.

