Inzaghi si conferma Mister Supercoppa! Inter quasi perfetta col Milan – CdS

L’Inter batte il Milan e conquista la settima Supercoppa Italiana della sua storia. Inzaghi si conferma “Mister Supercoppa”. Secondo il Corriere dello Sport il successo può caricare nella rincorsa scudetto al Napoli

VITTORIA – L’Inter, nella serata di Riyad, ha battuto il Milan ed ha conquistato la settima Supercoppa Italiana della sua storia. Inzaghi si conferma specialista delle finali e “Mister Supercoppa”: per il tecnico, infatti, si tratta del quarto successo su quattro nella competizione. Un successo arrivato, secondo il Corriere dello Sport, dopo una gara quasi perfetta in cui la squadra nerazzurra si è imposta soprattutto sul piano mentale, con il Milan che è sembrato simile a quello visto nel primo tempo di Lecce. Ora Inzaghi e la squadra proveranno a trasformare l ’entusiasmo della Supercoppa in carica per lanciarsi all’inseguimento del Napoli in campionato.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport