Nota tattica di Milan-Inter: Dzeko e Lautaro Martinez dominano in attacco

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Milan-Inter parliamo della prestazione di Dzeko e Lautaro Martinez.



ATTACCO DECISIVO – L’Inter spesso ha avuto problemi a poter contare sul suo reparto offensivo. Specialmente su entrambe le punte in contemporanea, parlando di prestazione nella singola gara. Nella Supercoppa invece Dzeko e Lautaro Martinez hanno risposto entrambi presenti. Risultando decisivi nel risultato, ma non solo. Perché la loro presenza in fase offensiva ha condizionato, in positivo, tutta la prestazione dell’Inter. Anzi, ne è stata la chiave.

PROVA DA LEADER – L’Inter contro il Milan ha deciso di tenere il baricentro basso, cercando un calcio verticale e diretto. Proprio per questo il contributo delle punte era fondamentale. In quanto bersagli principali delle giocate lunghe dalla difesa. Centrali per risalire il campo e organizzare la fase offensiva. Dzeko e Lautaro, come detto, ci sono riusciti. Entrambi. Trovando per di più entrambi la via del gol. Una prestazione da trascinatori, in un derby con un trofeo in palio.

PRESENZA NEL GIOCO – Colpisce la presenza nel gioco delle due punte. Che si concretizza nei palloni giocati. Dzeko in 71 minuti ha toccato 38 palloni. Gli stessi di Barella, nello stesso tempo. Questa è la mappa che li rappresenta, presa da Whoscored:

I passaggi tentati sono 23, di cui 13 realizzati (59%), tutti in avanti. Con un’occasione da gol creata e un passaggio chiave (il tocco sull’1-0). Soprattutto, ha prodotto 3 tiri, di cui 2 in porta, con un gol (il 2-0). Nato grazie anche al suo unico dribbling realizzato. Una prestazione di sostanza, con dei picchi di qualità. Quelli che hanno indirizzato il risultato nel primo tempo. Anche meglio Lautaro, rimasto in campo per tutta la partita. Ecco la mappa dei suoi tocchi, sempre da Whoscored:

In totale sono 46. Un valore che è addirittura il secondo di tutta la squadra. I passaggi sono 25, realizzati all’83%, di cui 16 in avanti. E gli 11 realizzati sulla trequarti sono il primo valore di tutta l’Inter. 3 i tiri prodotti, di cui uno in porta che è valso un gol. E ben 4 falli subiti. Una prova di grande maturità e presenza mentale. Una prova da leader.