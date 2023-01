Milan-Inter, Maresca limita uso cartellini! Due rischi: la moviola – CdS

Milan-Inter è finita col punteggio di 0-3. L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la direzione di Fabio Maresca e gli episodi avvenuti nel corso della gara

RISCHIO – Milan-Inter è terminata con la vittoria nerazzurra, con la squadra di Inzaghi che ha conquistato la Supercoppa Italiana. La direzione di Fabio Maresca, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, merita 6,5. L’arbitro inizia con qualche affanno: manca un giallo a Tomori per un fallo su Dzeko. Ma l’andamento del match agevola il suo operato. Limitato il numero di cartellini, solo 5, per ben 38 fischi. Il direttore di gara rischia in due episodi: Tomori entra in scivolata su Dimarco, sfiora il pallone ma col resto del corpo colpisce il piede dell’avversario. Ma lascia proseguire. Situazione simile in area nerazzurra dove Dimarco spinge Messias a due mani: un fallo meno evidente del precedente, ma rischioso comunque secondo il quotidiano

Fonte: Corriere dello Sport