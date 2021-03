Pinamonti con l’Italia Under-21, arriva la conferma: undicesimo dell’Inter

Pinamonti, come anticipato nel pomeriggio (vedi articolo), farà parte dell’Italia Under-21 per la fase a gironi degli Europei. L’UEFA ha accettato il cambio negli Azzurrini.

VOLTO NUOVO, MA VECCHIO – Andrea Pinamonti torna a far parte della lista dell’Italia Under-21 per la fase a gironi degli Europei di categoria. L’attaccante era stato inserito nella prima lista di Paolo Nicolato, poi la situazione con i contagi aveva portato alla rimozione, con Lorenzo Colombo al suo posto. Ora, invece, torna in gruppo e diventa così l’undicesimo giocatore dell’Inter convocato dalle nazionali durante questa sosta. L’ingresso “posticipato” arriva a causa del forfait di Samuele Ricci, che ha dovuto lasciare il ritiro degli Azzurrini all’ultimo. Ovviamente Pinamonti non ha potuto partecipare all’1-1 di questo pomeriggio con la Repubblica Ceca, ma ci sarà per le prossime partite. Sabato è già un dentro o fuori contro la fortissima Spagna, poi martedì chiusura con la Slovenia padrona di casa. Entrambe le sfide si giocheranno a Maribor alle ore 21. In caso di passaggio del turno (si qualificano le prime due) fase a eliminazione diretta dal 31 maggio al 6 giugno a partire dai quarti di finale. Pinamonti vestirà la maglia numero 23, la stessa che aveva Ricci.