Dramma in casa Lazio: morto Guerini, giocatore della Primavera

Una notizia terribile in casa Lazio: è morto Daniel Guerini, giocatore della Primavera. Il centrocampista è rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale in serata. Aveva appena diciannove anni.

NOTIZIA TERRIBILE – È scomparso Daniel Guerini, giocatore della Primavera della Lazio. Aveva compiuto diciannove anni da tre giorni ed era tornato in biancoceleste a gennaio dal Torino, dove aveva iniziato la stagione. In serata è rimasto coinvolto in un bruttissimo incidente stradale a Roma, con uno scontro frontale mentre era in auto con altri due coetanei (non compagni di squadra) che ora si trovano in ospedale. “Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini”, il commento della Lazio con un breve comunicato ufficiale.

La redazione di Inter-News.it si unisce al cordoglio.