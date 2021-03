Dalic (CT Croazia): «Perisic terzino sinistro? L’ho dovuto spostare»

Perisic ha giocato, senza incidere, in Slovenia-Croazia 1-0 di stasera (vedi articolo). Il giocatore dell’Inter, in campo assieme al compagno di squadra Brozovic, ha iniziato punta ma poi si è spostato terzino sinistro. Il commissario tecnico Dalic spiega perché.

COLPE NON PROPRIE – Serata nera per la Croazia, battuta 1-0 dalla Slovenia nella prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali del 2022. È la terza sconfitta consecutiva per il commissario tecnico Zlatko Dalic, apparso molto contrariato nelle interviste. La sua analisi tocca anche i due giocatori dell’Inter impegnati: «Borna Barisic aveva ricevuto un cartellino giallo a inizio partita, poi ha fatto un altro fallo ed era a rischio espulsione. Cercavo una maggiore spinta sulla fascia, per questo dopo l’intervallo ho dovuto spostare Ivan Perisic come terzino sinistro e mettere Mislav Orsic più avanzato. Il rendimento del centrocampo? Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic e Luka Modric hanno giocato tante volte bene con la Croazia, ma oggi no. Stasera abbiamo fatto molto male a livello di gioco: non siamo riusciti a creare pericoli, abbiamo avuto possesso palla ma inutile».

Fonte: 24sata.hr