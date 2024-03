Lautaro Martinez e Thuram, per l’Inter il pericolo… Olimpiadi

Lautaro Martinez e Thuram sono la coppia d’attacco di questa stagione dell’Inter, ma potrebbero non poter iniziare in nerazzurro la prossima. Non tanto per il mercato, quanto per le… Olimpiadi.

DOPPIO A RISCHIO – Per Lautaro Martinez e Marcus Thuram sembra proprio che questa sosta abbia portato voglia di nazionale. Ossia tutto il contrario di quello che vuole l’Inter, che paga i rispettivi stipendi e si è già vista portare via per quattro volte in stagione (le rispettive soste) il proprio attacco titolare. Non hanno però saltato partite, cosa che invece potrebbe succedere nella prossima stagione. La Serie A 2024-2025 inizierà nel terzo weekend di agosto, appena una settimana dopo la fine delle Olimpiadi. Che si disputano, per quanto riguarda il torneo di calcio maschile, dal 24 luglio alla finale del 9 agosto. Thuram ha detto che se il commissario tecnico Thierry Henry lo chiamerà sarà a disposizione, Lautaro Martinez (tornato al gol stanotte con la Seleccion) ha aperto a sua volta. Un problema in più per l’Inter, che spera che alla fine questo scenario non si concretizzi. I convocati per ciascuna nazionale saranno diciotto, nati dall’1 gennaio 2001 in poi con tre fuoriquota senza limiti di età. Per la Francia ci sono già nomi altisonanti in vista, fra cui Kylian Mbappé, l’augurio è che alla fine quella di Lautaro Martinez e Thuram rimanga solo una speranza. Altrimenti sarebbe un problema grosso: salterebbero tutta la preparazione, col rischio di dover “staccare” dopo le Olimpiadi qualche giorno e perdersi l’inizio della Serie A.