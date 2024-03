Teotino polemico: «Acerbi assolto? Restano dubbi! Ricordo un precedente»

Ampia analisi da parte di Gianfranco Teotino sul caso Acerbi, terminato ieri con l’assoluzione da parte della Giustizia Sportiva. Di seguito le considerazioni del giornalista, intervenuto in collegamento con Sky Sport 24.

DUBBI – Gianfranco Teotino, all’indomani dalla sentenza che ha scagionato Francesco Acerbi dalle accuse di Juan Jesus dichiara: «Vicenda che lascia molta amarezza. Per l’epilogo e per come si è arrivati a questo epilogo. Resta la sensazione che in Italia e nel calcio italiano il razzismo non sia combattuto con armi, forza e determinazione necessarie. Questa assoluzione lascia molti interrogativi irrisolti, la motivazione di questa sentenza mi pare molto lacunosa in varie parti e rovescia i principi fin qui seguiti dalla Giustizia Sportiva».

PRECEDENTE – Gianfranco Teotino continua: «Voglio ricordare un caso analogo di tre anni fa, accaduto nel corso di una partita di Serie C fra Padova e San Benedettese. Un giocatore del Padova venne squalificato per razzismo sulla base solo della testimonianza del giocatore offeso. Senza bisogno di altre testimonianze perché veniva considerata attendibile la sua. Ora non so se sia stato giusto questo o più giusta la sentenza di ieri su Acerbi. Vorrei sapere però quando è stata determinata questa svolta per cui, anche nella Giustizia Sportiva un’accusa dev’essere provata ogni ragionevole dubbio. Finora non era stato così».