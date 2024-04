Barella con Calhanoglu svela retroscena sui capelli: «Me li tagliate voi!»

Barella il giorno dopo la conquista del ventesimo scudetto e la vittoria nel derby contro il Milan 1-2, nel corso di una diretta parla con Hakan Calhanoglu svelando il motivo del suo “look”.

RETROSCENA – Nicolò Barella ha deciso di non tagliare i capelli per un po’ di tempo, almeno fino alla vittoria matematica dello scudetto. Questo è quanto svelato dal centrocampista italiano nel corso di una diretta su Instagram con il compagno Hakan Calhanoglu: «Ora posso tagliare i capelli! Li ho tenuti per scaramanzia. Quando li taglio? Me li tagliate in campo!». Calhanoglu risponde: «Contro chi, la Lazio all’ultima giornata?». Barella conclude: «No, troppo tempo! Non ce la faccio. Li tagliamo in Duomo sabato».