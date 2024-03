Inter, ripresa ma non per tutti: due certezze all’orizzonte per Inzaghi – SM

L’Inter si ritrova a lavoro ad Appiano Gentile, ma qualcuno resta fuori. Intanto Inzaghi sorride di fronte a due probabili recuperi in vista della sfida di lunedì contro l’Empoli.

RIPRESA LAVORI – Questo pomeriggio riprenderanno i lavori ad Appiano Gentile per l’Inter. Restano fuori dalla seduta d’allenamento i Nazionali, compresi quelli di Luciano Spalletti, che avranno un giorno in più di riposo. Simone Inzaghi ha nel mirino la sfida di lunedì sera contro l’Empoli, per la quale inizierà a lavorare quest’oggi. Proprio pensando al match delle 20.45 del giorno di Pasquetta sembrano giungere buone notizie per l’Inter sul fronte infortuni. Yann Sommer, infatti, continua a sottoporsi alle terapie per risolvere il problema alla caviglia e a sedute leggere. La probabilità di vederlo fra i pali nerazzurri contro l’Empoli cresce sempre di più, con ancora cinque giorni a disposizione per recuperare in maniera ottimale la condizioni. Inzaghi sorride anche di fronte ad un altro recupero: domani tornerà in gruppo Carlos Augusto, che sarà dunque a disposizione per la lista dei convocati di Inter-Empoli. Ai due nerazzurri, ovviamente, si aggiunge anche Francesco Acerbi, fino a ieri a rischio squalifica.

Fonte: SportMediaset