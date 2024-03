Bento, idea suggestiva post Sommer: Inter con un piano e una convinzione! – SM

L’Inter si gode il suo Sommer, ma intanto pensa anche al futuro. Bento potrebbe essere l’erede secondo SportMediaset, che spiega la situazione legata al portiere Athletico Paranaense.

PIANO PER IL FUTURO – Nell’ambiente Inter persiste un’idea suggestiva per il futuro dei pali. Il nome è quello di Bento, estremo difensore dell’Athletico Paranaense. Daniele Miceli spiega tutti i dettagli, fra le intenzioni dei nerazzurri e il costo del portiere braliano: «Questa è un’idea concreta che prende piede, con l’Inter che segue questo ventiquattrenne brasiliano già da oltre un anno. L’idea è quella di fare una sorta di staffetta proprio con Sommer per delineare il portiere del futuro. Sommer in questo momento è una certezza, con un contratto che scade nel 2025 con opzione unilaterale a favore dell’Inter per rinnovarlo fino al 2026. Ma Sommer ha 35 anni, quindi prende piede l’idea di una sorta di affiancamento per poi lanciare in futuro Bento. Il brasiliano ha una clausola rescissoria molto pesante, da 60 milioni di euro, ma non è quello il prezzo giusto. C’è la convinzione di poter abbassare notevolmente questa cifra e di provare a portare a casa a fine stagione il portiere per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Un collega lo ha intervistato nelle ultime ore e il sorriso di Bento, dopo un accenno all’Inter, non fa il mercato ma aiuta».