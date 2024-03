Lautaro Martinez, l’Inter lavora in silenzio: il punto sul rinnovo – SM

I tifosi nerazzurri sono in apprensione per il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez. SportMediaset fa il punto, assicurando che le trattative dell’Inter continuano anche a riflettori spenti.

CIELO SERENO – L’Inter ha ovviamente l’intenzione di blindare il suo capitano e leader indiscusso Lautaro Martinez. Anche se la fumata bianca non è ancora arrivata, Daniele Miceli assicura che i lavori fra le parti per giungere a un accordo continuano e nulla lascia prevedere un eventuale non lieto fine. Così il giornalista aggiorna sulla situazione: «Continuano, anche lontano dai riflettori, le trattative per rinnovare il contratto di Lautaro Martinez. Non c’è una grandissima distanza, tuttavia non c’è ancora accordo totale. Ma le parti sono vicine: 8 milioni più bonus è l’offerta dell’Inter, la richiesta dell’entourage del calciatore invece è intorno ai 10 milioni di euro. Quel che è certo è che non si vedono nubi all’orizzonte». Intanto capitan Lautaro Martinez si è reso protagonista in campo anche con la sua Argentina.