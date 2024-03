Acerbi e la necessità di tornare a concentrarsi solo sul campo

Chiusa la questione Juan Jesus, per Acerbi è il momento di tornare a pensare a giocare. All’Inter serve che il giocatore ritrovi la concentrazione, mettendosi tutto alle spalle.

PERIODO DIFFICILE – In pochi giorni Acerbi è passato dall’essere un giocatore di cui si parlava poco ad essere il più chiacchierato di tutti. Titoli, articoli, opinioni, convocazioni, tutto all’improvviso ha iniziato a girare attorno al centrale dell’Inter. Per un motivo serio, e potenzialmente assai grave. Chiusa però la questione Juan Jesus con l’assoluzione, per l’ex Lazio è il momento di tornare a pensare al campo. E solo a quello.

TORNARE A GIOCARE – Dopo giorni di ipotesi e dubbi, e dopo aver saltato la nazionale, Acerbi adesso sa di poter giocare. A cominciare da Inter-Empoli. E dovrà farlo lasciando tutte le parole di questi giorni alle spalle. Tornando a far parlare solo il campo, come ha sempre fatto fino ad oggi. Sicuramente non parlando lui in campo, visto il caso appena superato. Una cosa meno semplice di quello che sembra.

RITROVARE LA CONCENTRAZIONE – Acerbi dovrà ritrovare il focus sul gioco. Ignorando le tante chiacchere non solo passate, ma che da qui lo accompagneranno sostanzialmente sempre. Dovrà mettere in campo la concentrazione che in maglia Inter si è sempre vista. Senza farsi distrarre, senza fantasmi nella testa, senza titubare pensando a chissà che cosa. All’Inter serve il vero Acerbi per chiudere al meglio la stagione. E anche a lui serve che parli solo il campo.