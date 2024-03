Inter, tre nomi per potenziare l’attacco: ecco gli scenari possibili! – SM

L’obiettivo dell’Inter per il prossimo mercato estivo è certamente quello di potenziale il reparto d’attacco. In quest’ottica sono tre le piste calde della dirigenza nerazzurra.

TRE IPOTESI – Si discute molto sul rinnovo di contratto di Lautaro Martinez, ma questa non è l’unica cosa che lascia aperto il discorso calciomercato per l’attacco dell’Inter. Secondo quanto riporta Daniele Miceli, infatti, la dirigenza nerazzurra ha tre piste precise che le permetterebbero di potenziale il reparto offensivo. Questi gli scenari raccontati dal giornalista nel corso dell’edizione odierna di SportMediaset: «Per l’Inter c’è la possibilità di prendere un altro attaccante. Tre nomi circolano in questo momento. La suggestione è quella su Ciro Immobile. Poi Albert Gudmundsson, per il quale però ci sono anche Juventus, Tottenham e Milan. E spunta anche il nome di Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è quello che costa di più. È un giocatore che all’Inter piace molto, per esperienza in Champions League, in Nazionale, e perché conosce bene la Serie A. Quello che fa titubare è il costo: 40 milioni di euro».