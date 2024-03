Napoli, protesta sentenza Acerbi: l’iniziativa sul campo a favore di Juan Jesus

La giustizia assolve Francesco Acerbi ma il Napoli continua a non condividere la decisione. Nel prossimo turno di campionato in atto una protesta a sostegno di Juan Jesus.

FORMA DI PROTESTA – L’assoluzione di Francesco Acerbi da parte della Giustizia Sportiva non ha fatto piacere al Napoli, come a tanti tifosi che nelle ultime ore hanno espresso dissenso sui social e non solo. Nella notte, infatti, sono arrivati anche gli striscioni da parte degli ultras azzurri esposti in vari punti di Napoli a sostegno di Juan Jesus. Dopo il verdetto del giudice, nella giornata di ieri anche il club partenopeo ha protestato, attraverso una nota pubblicato sui canali ufficiali, dichiarando di voler prendere le distanze da qualsiasi iniziativa predisposta dalle istituzione calcistiche in sostegno alla lotta contro il razzismo. Proprio in merito a ciò, arriva in questi minuti la conferma della non partecipazione alla campagna contro il razzismo della Lega Serie A nel lunch match di sabato contro l’Atalanta. Il Napoli, dunque, non cambia la sua posizione e decide di non indossare la classica patch del no al razzismo.