Acerbi risolve il rebus di Inzaghi: la probabile formazione in Inter-Empoli

Inzaghi torna a sorridere, anche se in realtà non è cambiato nulla per la probabile formazione rispetto a ciò che si pensava in casa nerazzurra in vista di Inter-Empoli. Più che altro, adesso c’è la certezza di poter contare su Acerbi e non dover stravolgere la difesa per una notte (o più…)

PROBABILE FORMAZIONE – La novità firmata Giudice Sportivo risolve gran parte dei dubbi di Simone Inzaghi in vista del prossimo impegno. Nessun ballottaggio in difesa, dove Francesco Acerbi potrà giocare e guidare tranquillamente la linea a tre. Di conseguenza Yann Bisseck e Carlos Augusto, salvo ulteriori defezioni, potranno accomodarsi in panchina. Contro l’Empoli potrebbe non vedersi l’Inter in formazione-tipo a causa dell’infortunio del numero uno Yann Sommer, che proverà a recuperare in tempo per il Monday Night di Serie A in programma a San Siro. Al momento doveroso considerare titolare Emil Audero, che in Inter-Empoli si auto-candida per difendere i pali nerazzurri. Per il dodicesimo Audero sarebbe la quarta partita da titolare in maglia Inter. Pur aspettando ancora il rientro di tutti i nazionali a Milano, Inzaghi – con Acerbi disponibile – sembra avere le idee già abbastanza chiare. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli di Serie A, in attesa di nuovi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.