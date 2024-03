UFFICIALE – Acerbi assolto! Niente squalifica dopo Inter-Napoli

Era attesissima la sentenza del Giudice Sportivo su Acerbi ed è appena arrivata. In relazione al presunto episodio di razzismo nei confronti di Juan Jesus in Inter-Napoli, non ci sarà nessuna squalifica.

L’ANNUNCIO – Niente squalifica per Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter potrà giocare già dalla partita contro l’Empoli di lunedì sera. Lo ha deciso il Giudice Sportivo, dopo l’indagine della Procura Federale, in relazione ai presunti insulti razzisti denunciati da Juan Jesus durante Inter-Napoli. Una sentenza, quella di oggi pomeriggio, che riabilita Acerbi dopo che in molti avevano messo in dubbio non solo la stagione, ma anche gli Europei con l’Italia e il resto della carriera.