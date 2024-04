L’Italia Femminile cade in Finlandia: una dell’Inter si è fatta notare

L’Italia Femminile cade in Finlandia per 2-1, dopo essere passata in vantaggio. Presenza per due dell’Inter Women, Cambiaghi e Bonfantini. Pure un assist.

STOP − Niente da fare per l’Italia Femminile di Davide Soncin, che dopo aver trovato il gol del vantaggio con Di Guglielmo, su assist dell’interista Cambiaghi, al 39′ del primo tempo, è caduta nella ripresa in Finlandia. Decisive le marcature di Rantala e Sevenius, rispettivamente al 48′ e al 75′. A rappresentare l’Inter Women sia Michela Cambiaghi, che ha giocato un’ora e anche Agnese Bonfantini, entrato solamente a dieci dalla fine. Brutto KO per le azzurre, che quattro giorni fa, sempre nelle qualificazioni agli Europei, avevano battuto in casa l’Olanda per 2-0.