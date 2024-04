Visnadi: «Lautaro Martinez e Pavard furbi? No fastidio, ma Thuram sì»

Visnadi ha risposto alla domanda di un ascoltatore sulle ammonizioni con diffida di Lautaro Martinez e Pavard, che salteranno la sfida al Cagliari. Poi critica Thuram.

COSE DA CAMPO − Gianni Visnadi a Radio Sportiva risponde alla domanda di un ascoltare sulle ammonizioni, a detta sua volontarie, di Lautaro Martinez e Pavard ieri a Udine per non saltare il derby del 22: «Ammonizioni Lautaro Martinez e Pavard per esserci al Derby? Figlio del regolamento e della storia. E’ così da sempre. Onestamente non ci vedo niente di male. Lo fanno i giocatori importanti di tutte le squadre. Recentemente anche Leao lo ha fatto. Onestamente non lo considero un problema e non lo scandalizzo, mi dà più fastidio chi prende una botta sulla schiena e sta ad urlare. L’ultimo caso è Thuram, che prende una botta sulla schiena e si tocca la testa. Mi dà più fastidio».