Frattesi fa Paura, Inzaghi intravede il 100: classifica marcatori Inter

Frattesi alla sua prima stagione in maglia Inter continua a migliorare le sue statistiche realizzative a suon di reti… da subentrato! Il podio resta distante ma alle sue spalle adesso mette tutti gli altri compagni. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – La paura fa 90 e l’Inter di Simone Inzaghi pure. Il gol decisivo di Davide Frattesi, allo scadere di Udinese-Inter, è il novantesimo stagionale per la squadra nerazzurra. Quota 100 è sempre più vicina grazie ai numeri realizzativi in Serie A (75), che possono ancora migliorare nelle ultime sette giornate. Completano il quadro quelli nelle competizioni già terminate per l’Inter, dalla Champions League (10) alla Supercoppa Italiana (4), passando per la Coppa Italia (1). Ma come cambia la classifica marcatori in casa Inter dopo l’ultima vittoria esterna? Pur non segnando da fine febbraio, non cambia il capocannoniere, che resta il capitano Lautaro Martinez a quota 26. La coppia che insegue non raggiunge questo numero nemmeno addizionando i gol di entrambi, per ora. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo il gol di Frattesi in Udinese-Inter (1-2) di Serie A.

Classifica marcatori Inter 2023/24: Frattesi ai piedi del podio

1. LAUTARO MARTINEZ – 26 Gol

2. Marcus THURAM e Hakan CALHANOGLU – 12 Gol

4. Davide FRATTESI – 7 Gol

5. Federico DIMARCO – 6 Gol

6. Marko ARNAUTOVIC e Alexis SANCHEZ – 4 Gol

8. Denzel DUMFRIES – 3 Gol

9. Henrikh MKHITARYAN, Nicolò BARELLA, Francesco ACERBI, Yann BISSECK e Matteo DARMIAN – 2 Gol

14. CARLOS AUGUSTO, Alessandro BASTONI, Stefan DE VRIJ e Kristjan ASLLANI + Aut. Federico GATTI (Juventus) e Aut. ANGELINO (Roma) – 1 Gol