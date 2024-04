Serena: «Inter appannata dopo l’uscita dalla Champions League»

Aldo Serena, nonostante l’Inter si avvicini alla seconda stella, ritorna sull’eliminazione in Champions League per mano dell’Atletico Madrid.

APPANNAMENTO − Aldo Serena, intervenuto su Radio Sportiva, ritorna sull’eliminazione in Champions League: «Un’Inter che ha dominato sotto il profilo del gioco e dei numeri. Si è un po’appannata nel momento topico della Champions League, a Madrid non ha fatto bene, mentre l’Atletico Madrid ha fatto una partita strepitosa e sconvolgente. Partita unica. L’Inter ha perso il turno non andando lì con un risultato più largo. Questa esclusione ha condizionato un po’ il morale, qualcosa si è annebbiato e ieri anche a Udine si sono visti degli errori. Altre volte l’Inter vinceva con grande autorità le partite. Inzaghi ha a disposizione una rosa ampia, li ha ruotati abbastanza ed era attrezzata per arrivare un po’ più in là. C’è un rammarico, anche dopo la finale dello scorso anno. Voleva ripetersi e non ci è riuscita, rammarico compensato un po’ dalla doppia stella».