Italia Under 21, l’Europeo inizia in salita: sprechi e pareggio

Inizia con un pareggio l’Europeo di categoria per l’Italia Under 21. Gli azzurrini infatti sprecano il vantaggio iniziale pareggiando nel match d’esordio contro la Repubblica Ceca. Ecco il report del match

REPORT – L’Italia di Paolo Nicolato parte bene e trova il gol del meritato vantaggio con Riccardo Scamacca con un splendido gol a superare il portiere avversario dopo l’assist di Patrick Cutrone. Gli azzurrini però sprecano tanto, soprattutto con l’attaccante del Genoa, e subiscono il classico pari beffa con un autogol di Giulio Maggiore sugli sviluppi di un calcio di punizione al 75′. Nel finale cartellino rosso per Sandro Tonali. Nonostante l’uomo in meno l’Italia ha tre occasioni nitide, ma senza sfruttarle. Al 94′ espulso anche Riccardo Marchizza per doppio giallo. Il match si chiude subito dopo con l’1 a 1 finale e tante recriminazioni per gli azzurrini.

PROSSIMI IMPEGNI – La fase a gironi degli Europei dell’Under 21 continuerà per l’Italia con il match di sabato 27 marzo contro la Spagna (vittoriosa oggi per 3 a 0) e poi di martedì prossimo contro la Slovenia.