Pinamonti può lasciare l’Inter per il ritiro dell’Italia: convocazione last minute

Pinamonti a sorpresa può tornare nel giro della Nazionale, aggiungendosi alla lista degli altri nerazzurri convocati. Come riportato da “Rai Sport”, l’Inter in queste ore attende novità dal ritiro dell’Italia Under-21

PROBABILE SOSTITUTO – Il nome di Andrea Pinamonti è uno dei nove con cui Antonio Conte ha a che fare ad Appiano Gentile (vedi focus). Ma ancora per poco, forse. Il centravanti nerazzurro è in cima alla lista del CT Paolo Nicolato per sostituire Samuele Ricci (Empoli), che ieri ha lasciato il ritiro dell’Italia Under-21 e non è ancora stato rimpiazzato. Pinamonti è il favorito per rientrare in gruppo anche se la decisione non è ancora stata presa. Si attendono novità nelle prossime ore.