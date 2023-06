Mancini: «Convocazioni? Quelli dell’Inter non so come arriveranno»

Mancini ha convocato 5 giocatori dell’Inter in Nazionale per la Nations League (vedi articolo). Il CT si è espresso sulle convocazioni e le modalità

CONVOCAZIONI OBBLIGATE − Roberto Mancini a Coverciano, durante il secondo giorno di lavori in vista della final four di Nations League, ha parlato così delle convocazioni: «Essere alla fase finale per noi è un grande traguardo. Non dimentichiamo che nel nostro gruppo di Nations League c’erano Inghilterra, Germania e Ungheria: sia noi che le altre tre squadre vorranno vincere, quindi non sarà una cosa semplice. Abbiamo dovuto fare delle scelte: qualcuno è rimasto fuori anche se tutti avrebbero meritato di essere nei 23. Il regolamento ci ha obbligato a dare la lista, non sapendo neanche come arriveranno i giocatori dell’Inter impegnati nella finale di Champions League».