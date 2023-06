Inter, il doppio playmaker col Manchester City? Le possibilità

L’Inter si avvicina sempre di più al giorno della verità. Questo sabato ci sarà la finale di Champions League contro il Manchester City, per Simone Inzaghi una soluzione obbligata sarà il doppio playmaker.

CENTROCAMPO – Tanto passerà dalla gestione della partita dei centrocampisti per l’Inter. Contro il Manchester City Simone Inzaghi ha l’obbligo di giocare con il doppio playmaker. Dal primo minuto partiranno Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic in regia, con Nicolò Barella pronto ad inserirsi alle spalle dei difensori e vigile sul pericolo Kevin De Bruyne. Il turco e il croato hanno ritrovato l’alchimia dei tempi migliori solo nelle ultime settimane. Dopo il rientro dall’infortunio Brozovic ha avuto più di qualche difficoltà nel ritrovare i suoi ritmi e l’intesa con Calhanoglu. Erano numerose le occasioni in cui i due si calpestavano i piedi davanti alla difesa cercando la palla dai difensori, adesso invece la storia sembra cambiata radicalmente.

Inter, tutto sul duo Calhanoglu-Brozovic

COPPIA − Henrikh Mkhitaryan è stato il centro del gioco di Simone Inzaghi in questa stagione. Nonostante l’età avanzata l’armeno non è stato mai risparmiato e i gol decisivi hanno ripagato la fiducia del tecnico. Dalla rete di Firenze e quella con il Viktoria Plzen fino all’ultima in semifinale di Champions League col Milan. Proprio con i rossoneri Mkhitaryan si è infortunato, rientrando in gruppo in allenamento solo quest’oggi (vedi articolo). Per tale motivo Inzaghi non può fare affidamento dal primo minuto all’ex Roma, al suo posto ancora Brozovic in regia. Il Manchester City è una squadra che pressa sul primo possesso, il croato dovrà giocare con più velocità del solito e non addormentare i ritmi. Servirà rendere il giro-palla ancora più efficace e pericoloso. I difensori si devono prendere responsabilità, cercare lanci verso le due punte sarebbe una catastrofe con la linea della retroguardia avversaria estremamente alta. Calhanoglu invece avrà il compito di coprire Brozovic quando salirà per inserirsi, come fatto contro il Torino o con l’Atalanta per l’assist di Lautaro Martinez.