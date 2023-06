Messi all’Inter Miami: «Avevo altre offerte dall’Europa, ma…»

Il calciatore più forte degli ultimi 20 anni di calcio Lionel Messi ha annunciato la sua futura squadra in un’intervista esclusiva per la testata spagnola Sport. Queste le sue parole.

PARTENZA – Lionel Messi ha parlato in questo modo del suo futuro: «Ho preso la decisione di andare all’Inter Miami. Non è chiusa al 100%, manca ancora qualcosa, ma il percorso da prendere è quello. Avevo offerte dall’Europa, ma non le ho neanche valutate perché in Europa sarei andato solo al Barcellona. Dopo aver vinto i Mondiali in Qatar e non esser potuto andare al Barcellona, vado in MLS per vivere il calcio diversamente e divertirmi».

Fonte: sport.es