Cuadrado, doppio no dalla Colombia! Ma per l’Inter un rischio

Cuadrado è fermo da due mesi, con pochissimi minuti all’Inter, e sulle sue condizioni c’è un mistero ancora non certo facile da comprendere. Ma dalla Colombia arrivano informazioni che segnalano come non sia al meglio.

QUANDO TORNA? – Juan Guillermo Cuadrado non gioca dai trentacinque minuti finali di Inter-Bologna, il 7 ottobre. Da lì è sparito, andando incontro a una nuova terapia per il riacutizzarsi del problema fisico di settembre. Si pensava potesse tornare in una delle ultime partite, ma così non è stato. E a questo punto starà fuori anche in Inter-Frosinone domenica. Sono appena quattro le presenze di Cuadrado in stagione, tutte in Serie A e mai da titolare, per un totale di 97′ più recupero. Poco, pochissimo per chi sarebbe dovuto servire per far rifiatare Denzel Dumfries. E anche dalla Colombia non arrivano buone notizie.

ASSENZA NON SOLO PER L’INTER – Ieri la Colombia ha dato i convocati per le partite di qualificazione ai Mondiali durante l’imminente sosta: il nome di Cuadrado non c’era. Ma oggi, a seguito di un infortunio riportato da Santiago Arias, ha dovuto subito modificare la lista. Nonostante il giocatore del Cincinnati FC, ex Atlético Madrid e PSV Eindhoven, sia un laterale destro la scelta del commissario tecnico Néstor Gabriel Lorenzo non è ricaduta su Cuadrado. Anzi: al posto di Arias c’è Yerry Mina, difensore della Fiorentina che si era infortunato proprio nell’ultima in nazionale di Cuadrado, contro il Venezuela due mesi fa, e che è appena tornato a disposizione di Vincenzo Italiano. Una dimostrazione di come i Cafeteros non abbiano problemi a convocare giocatori recuperati da poco. E che significa come – presumibilmente – Cuadrado in realtà non abbia ancora recuperato del tutto.