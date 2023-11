Materazzi: «Gallagher? Parla troppo dell’Inter! Con la Juventus ne farei 4»

Gallagher negli ultimi giorni ha mostrato come non sia proprio un fan dell’Inter. La risposta di Materazzi è già arrivata via social, ma l’ex difensore ha voluto lo stesso ribadire il concetto. In collegamento con Aspettando il weekend su Sportitalia, ha anche parlato del derby d’Italia con la Juventus.

LA REAZIONE – Marco Materazzi torna sulle esternazioni di Noel Gallagher: «Cosa devo dirgli? Niente. Parla troppo dell’Inter, dovrebbe parlare più del Manchester City che ha una grandissima squadra. Dovrebbe pensare più a suo fratello, litiga anche con lui… L’anno scorso aveva detto che voleva l’Inter in finale e per poco non ci lasciava le penne, dovrebbe ricordarsi che abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Poi è venuto al Meazza e ha detto di simpatizzare il Milan, va bene così».

DERBY D’ITALIA – Dopo la sosta ci sarà Juventus-Inter, ma Materazzi vorrebbe fosse prima: «Io immediatamente la giocherei. Ne giocherei anche tre-quattro all’anno, perché sono belle: partite fantastiche. Per tutto il campionato sarebbe meglio giocarla prima, perché sapete cosa vuol dire tornare dalle nazionali stanche e con voli transoceanici. Due squadre che adesso sono agli opposti per come stanno giocando, ma sono in condizione. Mi sarebbe piaciuto vederla prima della nazionale».

LA CRESCITA – Materazzi sul percorso europeo: «Secondo me l’Inter sta facendo degli step. L’anno scorso si è ritrovata in finale per dei meriti, magari in maniera fortunosa nel sorteggio prima della semifinale, dove siamo stati molto superiori al Milan. La finale giocata in quella maniera ha dato più forza nei propri mezzi, in Champions League sta facendo degli step. Il primo era arrivare a giocare il Mondiale per Club del prossimo anno, e l’Inter c’è dentro. Adesso sa che ogni partita deve dimostrare di aver giocato la finale di Champions League, dall’altro c’è il club, la storia, la squadra e il pubblico che in questi anni sta facendo la differenza».