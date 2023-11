Frey: «La Juventus rispetto all’Inter può avere una difficoltà»

Quindici giorni al derby d’Italia Juventus-Inter, con l’avvicinamento alla stracittadina che terrà banco durante la sosta. L’ex portiere Frey, da TVPlay, valuta una possibile differenza fra le due squadre.

RIVALE OSTICO – Così Sébastien Frey: «L’ho detto da inizio stagione che la Juventus darà fastidio a chi lotta per lo scudetto. È una squadra che, nonostante le difficoltà, è abituata a vincere e lottare per i primi posti. Per la seconda parte della stagione, se non si rinforza, rispetto all’Inter potrà avere più difficoltà perché ha una rosa meno lunga per gestire il turnover. Ma la Juventus che bisogna aspettarci quest’anno è quella di Firenze, che vince facendo un tiro in porta e catenaccio. Il gioco di Massimiliano Allegri ha una solidità difensiva e c’è: vincere lo scudetto non credo, lottare sì. Darà fastidio a Inter e Milan, le altre squadre che per ora sono più forti».