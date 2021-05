Trevisani: «Lukaku gioca per l’Inter, la Juventus gioca per Ronaldo»

Riccardo Trevisani, telecronista di “Sky Sport”, ha presentato Juventus-Inter partendo dal contributo che i due bomber, Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, forniscono alla manovra delle rispettive squadre

BIG MATCH – Juventus-Inter è anche Lukaku contro Cristiano Ronaldo: due attaccanti, due leader che si specchiano nelle loro squadre. Riccardo Trevisani ha presentato il derby d’Italia di domani attraverso la lente dei due bomber: «Sono due mesi e mezzo che la Juventus non chiude una partita con un clean sheet: è un dato molto significativo, e domani Andrea Pirlo dovrebbe riproporre la coppia Mathijs de ligt-Giorgio Chiellini, che non aveva fatto benissimo contro il Milan (QUI le ultime sui bianconeri). La squadra di Pirlo avrà uno stimolo in più, ma anche la consapevolezza che una vittoria domani potrebbe non servire per la qualificazione alla Champions League. Dal canto suo, l’Inter non vince andata e ritorno con la Juventus da diciassette anni, e Conte vorrà interrompere questa striscia. La sfida tra i due centravanti? La riassumerei così: Lukaku gioca per l’Inter, mentre la Juventus gioca per Cristiano Ronaldo (vedi articolo). Tra l’altro, è curioso che le partite Juventus-Inter e Fiorentina-Napoli siano collegate come accaduto qualche stagione fa, con Maurizio Sarri che perse lo scudetto proprio in quella giornata».