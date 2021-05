Andrea Pirlo dovrebbe cambiare (per l’ennesima volta) la sua formazione iniziale in vista di Juventus-Inter. Uno dei dubbi principali riguarda la difesa: ballottaggio serrato tra Leonardo Bonucchi e Matthijs de Ligt, con un occhio sulla finale di Coppa Italia con l’Atalanta

COLONNE D’ERCOLE – In circa quattro giorni, Andrea Pirlo si gioca gran parte del proprio futuro. Domani c’è Juventus-Inter all’Allianz Stadium, match chiave per la corsa Champions dei bianconeri. Mercoledì 19 maggio spazio alla finale di Coppa Italia: Atalanta-Juventus, in programma al Mapei Stadium.

GESTIONE – Il peso specifico delle due partite è notevole. Ma secondo quanto riportato da “Sky Sport”, Pirlo potrebbe preservare un elemento, in Juventus-Inter, proprio in vista della finale di Coppa Italia. Si tratta di Leonardo Bonucci, che prima della gara contro il Sassuolo aveva accusato un problema al polpaccio. L’ex Bari e Milan era sceso in campo stringendo i denti e, per questo motivo, Pirlo potrebbe decidere di schierare Matthijs de Ligt al suo posto, al fianco di Giorgio Chiellini. Non dovrebbe essere l’unico cambio tra i bianconeri rispetto all’ultima uscita (QUI le ultime di formazione).