Marsiglia, sfida Europa con il Lens. La scelta su Correa

Il Marsiglia alle ore 21 gioca contro il Lens in Ligue 1. La squadra di Gasset difficilmente arriverà in Champions League, ma è in corsa per l’Europa. La scelta su Joaquin Correa.

SCELTA – Il Marsiglia sfida il Lens in Ligue 1 per continuare nel suo momento positivo sotto la guida di Gasset. Dopo due pareggi consecutivi in campionato i francesi cercano di tornare al successo prima dell’Europa League: giovedì ci sarà l’Atalanta in casa. Intanto oggi al Velodrome arriva la compagine che occupa il sesto posto in classifica. Joaquin Correa, in prestito dall’Inter, rimarrà fuori. Non sarà perciò titolare nemmeno oggi.

Marsiglia (3-5-2): Lopez; Murillo, Gigot, Balerdi; Garcia, Veretout, Gueye, Harit, Clauss; Aubameyang, Ndiaye.

Lens (3-4-2-1): Samba; Haidara, Danso, Medina; Frankowski, Mendy, El Aynaoui, Machado; Sotoca, Fulgini, Wahi.