VIDEO – Bisseck accende la festa dell’Inter e guida i cori!

Prosegue la grande festa per il ventesimo scudetto dell’Inter, con i pullman scoperti che stanno attraversando (o stanno cercando di farlo) Milano, da San Siro verso Piazza Duomo. Su uno di questi c’è anche Yann Bisseck, che guida i cori a lui dedicati.

CAPO ULTRÀ – Una stagione sicuramente indimenticabile per Yann Bisseck, arrivato dall’Aarhus (Danimarca) la scorsa estate e subito vincitore di uno storico scudetto con la maglia dell’Inter. Dando anche un importante contributo, con due gol segnati contro Lecce (all’andata) e Bologna (al ritorno). Ed è proprio lui uno dei grandi protagonisti della festa scudetto in corso proprio in questi minuti, con i due bus scoperti che si stanno dirigendo (a passo d’uomo) da San Siro verso Piazza Duomo a Milano.

Bisseck, che festa per lo scudetto dell’Inter!

CORI – Proprio il difensore tedesco, infatti, in un video pubblicato dai canali social della società è intento a dirigere i cori che i tifosi gli stanno rivolgendo. Cantando anche insieme a loro: “Bisseck alé! Bisseck alé!”. Insomma, grande euforia per un giovane ragazzo che, come detto, alla sua prima esperienza in una grande squadra conquista subito un grande scudetto. Ora quattro partite per lui per cercare di avere più minutaggio e, perché no, magari giocarsi addirittura un posto nella nazionale della Germania in vista di EURO 2024.