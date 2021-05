Juventus-Inter, il futuro di Cristiano Ronaldo dipende (anche) da Conte?

PROSPETTIVE – Ovviamente, le variabili in gioco prima di un verdetto di questo tipo sono tantissime. L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è subordinato ad alcune condizioni: serve un club disposto ad accollarsi ingaggio e cartellino, e che rappresenti inoltre una destinazione professionalmente stimolante per il portoghese. Ma è innegabile che Juventus-Inter di domani rappresenti un crocevia fondamentale. I bianconeri devono battere i campioni d’Italia e sperare un un passo falso delle concorrenti. Altrimenti, il futuro prossimo del club di Andrea Agnelli potrebbe complicarsi in maniera sensibile.

IN BILICO – Il futuro di Cristiano Ronaldo passa anche da Juventus-Inter . Messa in questi termini, la questione sembra leggermente brutale, ma è innegabile ( vedi articolo ). Un risultato negativo dei bianconeri di Andrea Pirlo , nel big match di domani, rischia di complicare seriamente la corsa Champions League dei bianconeri. E senza Champions League, la permanenza del portoghese a Torino potrebbe non essere così scontata.

