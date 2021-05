OCCASIONE – Matías Vecino è stato inserito tra i 24 convocati dell’ Uruguay di Oscar Tabarez che prenderanno parte alle due sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 contro Paraguay e Venezuela . Presente una folta colonia di calciatori che militano in Serie A , ma anche di vecchie conoscenze del nostro campionato (come Fernando Muslera e Lucas Torreira ). Per Vecino, che sta recuperando la forma migliore dopo un lungo periodo di inattività, sarà un’ottima occasione per mettere minuti nelle gambe.

