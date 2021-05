Inter giudice del destino Juventus, i ruoli si sono ufficialmente ribaltati

La parte più bella di Inter-Juventus – per i tifosi nerazzurri e non solo – sarà sicuramente il sapere di essere artefici principali del destino dei bianconeri e della loro corsa alla Champions League. Da campioni d’Italia. I ruoli, insomma, si sono ribaltati.

RUOLI RIBALTATI – Quante cose sono cambiate da quel famoso Inter-Juventus 2-3, una partita piena di polemiche che fece discutere a lungo i tifosi di tutta Italia. Specialmente per quanto riguardò l’arbitraggio di Daniele Orsato. In quel “lontano” 2018 i bianconeri erano esattamente artefici del destino Champions League dei nerazzurri, anche se non ancora da campioni nazionali (con il Napoli ancora in corsa per lo Scudetto). I ruoli, però, ora si sono ribaltati. Ed è questa la maggiore soddisfazione che tutti noi tifosi nerazzurri potremo goderci domani alle 18.00 nella sfida dello Stadium.

BUONI MOTIVI – I motivi per volere a ogni costo una vittoria in Juventus-Inter di domani sera sono molteplici. Sicuramente il fatto di voler sempre vincere una partita simile, in nome di una storica e accesa rivalità che ha sempre permeato il cosiddetto “derby d’Italia”. Un altro motivo è che i nerazzurri non espugnano lo Stadium dal novembre del 2012, quando l’Inter allora allenata da Andrea Stramaccioni conquistò una storica vittoria per 1-3. Potremmo continuare a elencare buoni motivi, ma l’articolo diventerebbe decisamente troppo lungo. Contro la Juventus si gioca sempre per vincere, anche quando non si ha più nulla da chiedere al campionato. Perché essere giudici del destino della Juventus è decisamente tanto, troppo bello.