Bologna festeggia e Juventus ringrazia: la matematica dice Europa!

L’Atalanta permette a Bologna e Juventus di accedere aritmeticamente alla prossima Champions League, raggiungendo Inter e Milan.

MATEMATICA – Atalanta-Roma, andata in scena questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo, è un match importantissimo per le due pretendenti al posto in Champions League. Dalla sfida esce vittoriosa la squadra di Gian Piero Gasperini, che ha maggiori speranze di ottenere la qualificazione alla competizione nella prossima stagione. Ma chi festeggia davvero, al termine della trentaseiesima giornata di Serie A sono altre due squadre.

Bologna e Juventus raggiungo l’Inter in Europa!

FESTEGGIAMENTI – Bologna e Juventus, infatti, con la vittoria dell’Atalanta si sono aritmeticamente qualificate alla prossima Champions League. Insieme, ovviamente, all’Inter – vincitrice dello scudetto – e al Milan seconda in classifica. La Juventus, che oggi è riuscita a strappare solo un pareggio all’ultimo alla Salernitana secondo grazie al gol di Adrien Rabiot, è abituata a questo tipo di traguardi. Il Bologna di Thiago Motta, invece, nuovo a questo tipo di emozioni. Tanto che la città emiliana è in delirio e i tifosi rossoblù per le strade hanno iniziato con gioia i festeggiamenti per questo nuovo capitolo di storia del club. Alla tifoseria si uniscono anche gli stessi calciatori del Bologna, fieri della stagione che sta per concludersi con uno storico traguardo.