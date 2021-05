Tarenzi: «Vogliamo chiudere con più punti possibili. Florentia difficile»

VITTORIA E POKER – Stefania Tarenzi – attaccante dell’ Inter Women – ha parlato in questo modo della vittoria nell’ultima giornata contro la San Marino Academy , con quattro gol segnati proprio da lei: «È stata una bella partita, l’abbiamo approcciata nel migliore dei modi. Arrivavamo da una bella lezione contro l’Empoli, quindi siamo entrate in campo determinate e abbiamo portato a casa i tre punti. Ho portato a casa il pallone, l’ho fatto firmare dalle compagne e l’ho regalato a mia mamma perché domenica era la festa della mamma. Io cerco di migliorare giorno dopo giorno, se riuscirò ad arrivare in doppia cifra sarò molto felice».

