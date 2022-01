Serie A, Atalanta-Torino come Bologna-Inter: niente 3-0. Altri due rinvii

Il Giudice Sportivo si è espresso su altre tre partite di Serie A non disputate a gennaio. Per Atalanta-Torino si applica quanto visto per Bologna-Inter (vedi articolo): niente 3-0 a tavolino. Poi due rinvii di decisione, ma con rischio di sanzione.

ATTESA – Salernitana-Venezia non si è giocata il 6 gennaio per un provvedimento della ASL Salerno che bloccava i campani. Il Giudice Sportivo definisce che tale inibizione non impediva la disputa della gara. La squadra di Stefano Colantuono aveva undici giocatori non in quarantena, nove positivi (di cui cinque risalenti al periodo 20-27 dicembre) e quindici negativi ma in quarantena perché contatti stretti. La Salernitana, entro sette giorni a partire da oggi, dovrà fornire gli elementi utili per confermare o meno la situazione sui calciatori in gruppo. Da ricordare che, in questa Serie A, la Salernitana ha già avuto il 3-0 a tavolino per non essersi presentata con l’Udinese, con un punto di penalizzazione.

DISCORSO SIMILE – Anche per Fiorentina-Udinese, sempre del 6 gennaio nella 20ª giornata di Serie A, c’è attesa. I friulani il giorno prima avevano avuto un provvedimento della ASU del Friuli Centrale, per undici positivi in squadra. Questo aveva portato alla quarantena e/o autosorveglianza per tutto il gruppo squadra, fino al 9 gennaio. Il giorno prima il TAR del Friuli l’ha sospeso, a partita comunque già non disputata. Anche in questo caso il Giudice Sportivo ritiene che il blocco non inibiva al gruppo squadra la disputa dell’incontro. Si chiede all’Udinese di fornire entro sette giorni gli elementi utili per capire quali fossero i giocatori disponibili, indicando i contatti stretti.

DECISIONE ARRIVATA – Atalanta-Torino invece si dovrà giocare, così come Bologna-Inter. Qui il Giudice Sportivo ha deciso: il 6 gennaio non si poteva giocare. Questo perché, a seguito di otto positivi nei granata, il 5 gennaio l’ASL di Torino aveva imposto la quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra (negativo), con divieto assoluto di lasciare il proprio domicilio per cinque giorni. Pertanto al Torino non si applicano le sanzioni della perdita della partita e del punto di penalizzazione. Sarà la Lega Serie A a dover definire il recupero.