Oaktree-Inter, spunta una nuova ipotesi: questa la novità – Sky

Oaktree si fa forza del fatto che il prestito garantito al presidente dell’Inter Steven Zhang sia molto vicino alla sua scadenza. Per questo motivo la società statunitense sta rendendo più complicata la conclusione delle trattative tra Zhang e Pimco per il rifinanziamento del debito. Ma attenzione a una nuova ipotesi.

IL FATTO – Oaktree rappresenta, in questo momento, il principale ostacolo alla chiusura positiva delle trattative tra il presidente Steven Zhang, l’Inter e la società Pimco. L’americana Oaktree, forte del pegno e della vicina scadenza del prestito garantito al presidente cinese, spinge affinché siano rispettate particolari clausole contenute nell’accordo con Zhang. Rendendo così più complicato il completamento delle sue negoziazioni con Pimco.

Oaktree-Inter: quale opzione potrebbe soddisfare le parti?

LA NOVITÀ – Secondo quanto raccontato da Andrea Paventi di Sky Sport, nelle ultime ore è filtrata una nuova ipotesi in grado di soddisfare tutte le parti coinvolte nell’affare. In particolare, si tratterebbe della possibilità di concedere a Zhang una dilazione del pagamento, previsto per il 20 maggio, in vista di una chiusura definitiva dell’accordo con Pimco. In tal modo, il presidente del club nerazzurro potrebbe concordare i termini di un’intesa che possa garantirgli di estinguere il proprio debito con Oaktree. Avendo così la possibilità di guardare con meno ansia ai rinnovi contrattuali sui quali sta lavorando la dirigenza e, in generale, alla prossima stagione dei meneghini.