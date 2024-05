Coppa Italia, Inzaghi ha un conto in sospeso: obiettivo altra stella Inter!

La Coppa Italia 2023-2024, nella quale l’Inter di Inzaghi è uscita agli ottavi contro il Bologna, si è conclusa con la vittoria della Juventus con il punteggio di 0-1 contro l’Atalanta. La società meneghina, ferma a 9 successi, guarda all’obiettivo della stella d’argento per la prossima stagione.

IL PROPOSITO – La Coppa Italia della stagione 2023-2024 è stata l’unica finora non vinta da Simone Inzaghi da quando allena l’Inter. L’allenatore piacentino, che ha però conquistato la seconda stella con i nerazzurri, ha in mente l’obiettivo della stella d’argento per la prossima stagione. Con la vittoria della sua decima Coppa Italia, il club nerazzurro si garantirebbe il diritto di esibire sulle proprie maglie una stella d’argento, di cui al momento è titolare soltanto la Juventus. Che mercoledì è salita a quindici, superando l’Atalanta nella finale di Roma.

Coppa Italia nel mirino dell’Inter: è sempre casa Inzaghi?

LA STORIA – Inzaghi ha un rapporto speciale con la Coppa Italia, che risale al periodo in cui allenava la Lazio. Per il piacentino sono 3 le coccarde vinte da allenatore, cui si aggiunge una finale raggiunta nel 2016-2017. Nei suoi primi due anni da tecnico dell’Inter, inoltre, Inzaghi ha ottenuto due successi: il primo contro la Juventus, per 2-4, e il secondo contro la Fiorentina, per 1-2. Non è un caso se abbia preso con molto rammarico la sconfitta stagionale contro il Bologna, agli ottavi di finale della competizione italiana, la quale gli ha precluso la possibilità di alzare al cielo la terza Coppa Italia con i colori nerazzurri. E, considerando la sua sete di rivalsa, è indubbio che proverà subito a rifarsi a partire dalla prossima stagione. Con il grande obiettivo della “stella d’argento” ad animare ulteriormente i propri desideri di successo.