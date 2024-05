Pardo: «Allegri? Dignitoso. Non pensava ad Alcaraz sfidando l’Inter»

Allegri può lasciare la Juventus già nella giornata di oggi. In attesa di novità da Torino, Pardo lo mette in parallelo con quanto fatto da Inzaghi all’Inter: il suo commento a Tutti Convocati su Radio 24.

IN USCITA – Per Massimiliano Allegri l’esperienza alla Juventus è ormai alla fine. La giudica Pierluigi Pardo: «Io penso che l’altro giorno ci sia stata la soluzione di un giallo, che aveva già un finale abbastanza chiaro ma che dalle 23 di mercoledì è emerso nella sua interezza. Oggi la Juventus deve capire che squadra farà, perché è buona ma a oggi non è sicuramente da scudetto o per fare buona figura in Champions League. È una squadra che, con tutto il rispetto, ha vinto con Hans Nicolussi Caviglia, Samuel Iling-Junior e Fabio Miretti che è entrato… Non credo che Carlos Alcaraz fosse nei pensieri di Allegri quando doveva contendere lo scudetto all’Inter».

Pardo valuta il triennio di Allegri alla Juventus

IL GIUDIZIO – Pardo fa una valutazione generale: «Su Allegri ci vorrebbe l’unica cosa che manca, l’equilibrio. Non è stato sicuramente un equilibrio trionfale, le responsabilità non sono state tutte sue ma non è stato nemmeno un triennio trionfale. Ha avuto la penalizzazione, le scommesse, il doping. Ha fatto un discreto lavoro, non pessimo né straordinario: una via di mezzo. Poi si può discutere sul fatto che, da un allenatore così pagato, si esiga il salto di qualità fatto da Luciano Spalletti al Napoli. È un ragionamento che ci sta: che uno voglia che Allegri faccia come Simone Inzaghi all’Inter. Ma è stato trattato come se fosse un pirla, pur avendo fatto dei risultati dignitosi in campionato. Né clamorosi, né terribili. A oggi sono Inter e Juventus le squadre che hanno vinto trofei in Italia in questa stagione: speriamo ce ne siano altre».