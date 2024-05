Zirkzee-Inter? Spunta l’Arsenal! Contratto e intenzioni divergenti – CdS

Joshua Zirkzee è tra i più chiacchierati sul mercato, anche in ottica Inter. Il contratto complica la situazione del Bologna, che ora deve fronteggiare anche la pista Arsenal. Ma che intenzioni ha l’attaccante? Lo spiega Corriere dello Sport.

NOME CALDO – La sessione estiva di calciomercato non è ancora iniziata ma Joshua Zirkzee ha già un ruolo da protagonista. L’attaccante, che non è stato però convocato dall’Olanda per i prossimi impegni in Nazionale, quest’anno ha fatto faville col suo Bologna e adesso potrebbe spiccare il volo. Tra le tante direzioni menzionate nelle ultime settimane dai media c’è anche l’Inter. Ma adesso sembra spuntare una nuova pista – tutta estera – che al suo procuratore potrebbe fare maggiormente gola per diversi motivi.

Zirkzee, intenzioni in contrasto con l’agente? Insidie nel contratto!

INTENZIONI – Nei piani dell’agente Kia Joorabchian per il futuro si Zirkzee sembra esserci l’Arsenal. Club in cui l’amico ed ex calciatore Cesar Daud Gaspar – meglio noto come Edu – opera come direttore sportivo. I Gunners, infatti, sarebbero disposti ad offrire all’attaccante olandese un contratto di quattro anni a 6 milioni di sterline a stagione, con l’aggiunta di bonus a salire. Restano però due dati di fatto: nelle intenzioni di Zirkzee c’è quella di restare ancora un anno in Italia prima di fare il salto di qualità all’estero. Tanto che, con gli occhi dell’Inter che rimangono ad osservare, il Milan sta provando a far cambiare idea al procuratore Kia.

CONTRATTO – Il secondo fattore, non trascurabile, è il contratto di Zirkzee col Bologna, in cui c’è sempre lo zampino dell’agente. Quando due anni fa l’olandese passo ai rossoblù, infatti, Joorabchian fece in modo che il club italiano accettasse le sue condizioni. Se la dirigenza emiliana volessi trattenerlo, la cifra da sborsare sarebbe davvero onerosa. Mentre da una cessione di Zrikzee il Bologna ricaverebbe 21 milioni di euro (col 45% della plusvalenza da girare al Bayern Monaco). Con l’obbligo per la squadra che acquista di pagare la clausola di rescissione da 40 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti