Inter, restano i nodi con Pimco. Ecco la soluzione – TS

Ultimi giorni concitati da parte di Steven Zhang e dell’Inter che vede il suo futuro a metà. Il club rischia di passare di mano, con gli accordi che rischiano di saltare, scrive Tuttosport.

NUBI – Sta per scadere il countdown per Steven Zhang: come riportato da Tuttosport, le nubi diventano sempre più dense sopra l’Inter. Nonostante dal club trapeli un po’ di ottimismo, ancora non sono arrivate novità sostanziali. Il nodo da sciogliere è legato alle modalità di pagamento proposte da Pimco (Pacific Investment Management Company) per liquidare Oaktree Capital Managmet. Entro martedì dovranno essere versati 385 milioni. Per Steven Zhang sono giorni concitati, nel caso in cui l’accordo non andasse in porto, Oaktree potrà escutere il pegno, diventando azionista di maggioranza dell’Inter. Il numero uno nerazzurro non perderebbe comunque l’Inter a zero, perché dovrà essere valutata al “valore equo di mercato”.

L’Inter guarda al futuro. Ma serve cambiare rotta

FUTURO – Allo stesso tempo però un’eventuale cambio di proprietà sarà comunque una doccia gelida, con Oaktree ha già nel CdA due consiglieri (Carlo Marchetti e Amedeo Carassai). I suoi due uomini sono sempre presenti a San Siro e in tutti gli eventi del club. In tal caso dunque, sarà un’Inter messa a dieta come fatto con Elliott e il Milan. Questo per rendere ancor più conveniente una cessione a un investitore, magari saudita. Il nodo da sciogliere dell’accordo è legato alla forma di finanziamento di Pinco a favore di Grand Tower: questo sarebbe tramite un bond a 2 anni da 435 milioni. Le due parti al tavolo sono ancora al lavoro, per arrivare alla fumata bianca Pimco dovrà cambiare la modalità con cui dare i soldi all’Inter. Difficile ma fattibile.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino