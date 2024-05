Lautaro Martinez-Inter, rinnovo avanti da mesi: cosa sta succedendo – SM

Lautaro Martinez da tempo sta trattando il rinnovo con l’Inter, ma a oggi non è ancora arrivata la firma. Questo nonostante una volontà comune delle parti, ribadita da Sport Mediaset.

DISTANZA DA COLMARE – Uno dei temi forti di questi giorni in casa Inter, oltre alla questione relativa al finanziamento di Pimco, è legato al rinnovo di Lautaro Martinez. Il capitano ha un contratto in scadenza fra venticinque mesi, il 30 giugno 2026. Una scadenza non più lontanissima, che obbliga le parti a definire in tempi abbastanza brevi il futuro. Se ne parla da tempo, ma ancora non c’è un accordo nonostante una tranquillità totale.

Lautaro Martinez-Inter, gli sviluppi sul rinnovo

L’ATTESA – In un servizio su Sport Mediaset, si fa notare come la serenità sulla questione rinnovo non sia solo di facciata. La volontà c’è sia lato giocatore sia lato società, questo – in teoria – dovrebbe facilitare un accordo. Ieri, in occasione del Premio Gentleman, lo stesso Lautaro Martinez ci ha scherzato sopra, rimandando la risposta alla società. Che, con le parole sul palco del CEO Sport Giuseppe Marotta, è arrivata in un clima allegro e senza particolari dubbi. Con l’Inter che si augura che la trattativa non duri ancora a lungo.