Lautaro Martinez: «Orgoglioso, grazie Inter! Rinnovo, ho una speranza»

Protagonista del Premio Gentleman, Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Inevitabile anche la dichiarazione sul rinnovo contrattuale con l’Inter, i cui discorsi sono ancora in corso.

ORGOGLIO – Lautaro Martinez ha disputato una stagione pazzesca con l’Inter, trascinando – da capitano – la squadra alla vittoria del ventesimo scudetto, grazie anche e soprattutto ai suoi 24 gol in campionato. Uno scudetto che è destinato anche ad alzare tra pochi giorni, domenica, quando al termine di Inter-Lazio averrà la premiazione ufficiale per la vittoria della Serie A. Presente al Premio Gentleman, l’argentino ha parlato al collega Matteo Barzaghi di Sky Sport, definendosi orgoglioso per quanto fatto fin qui: «Sono orgoglioso di quel che sto facendo in carriera, ringrazio staff e compagni, gente dell’Inter. Sono grato e cerco di ringraziare in campo. Dobbiamo continuare così».

Lautaro Martinez, aggiornamenti sul rinnovo con l’Inter

RINNOVO – Per quanto riguarda Lautaro Martinez, però, tengono banco anche i discorsi sul suo rinnovo con l’Inter. Con il contratto in scadenza a giugno 2026. Il capitano nerazzurro e la società parlano da tempo, anche a causa della differenza tra le sue richieste (si parla di 10 milioni come base fissa) e l’offerta dei nerazzurri. Alla classica domanda sul tema, Lautaro Martinez ha risposto in questo modo: «Rinnovo? Stiamo lavorando spero di trovare un accordo con loro». Insomma, si continua a lavorare per trovare la giusta quadra, con tutte le parti in gioco rivolte verso la stessa direzione.